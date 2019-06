Porto, Del Vecchio: "Perché rinunciare alla collocazione nell’Autorità di Ancona?"

"Civitavecchia sì, Ancona no: ci si trova di fronte a una corsa all’accaparramento di un nuovo approdo più istituzionale che funzionale e che spinge una platea di soggetti rappresentativi di Organismi, Enti ed Associazioni della regione abruzzese a cavalcare un’onda che, alla prova dei fatti, poco o nulla porterà in termini di benefici ai nostri territori quanto non occasioni perse che si possono profilare all’orizzonte".