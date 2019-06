Porti abruzzesi, Padovano: "Devono restare sotto l'Autorità di Ancona"

No allo spostamento dei porti abruzzesi sotto l'Autorità Portuale di Civitavecchia. Ad intervenire sull'argomento è il vicepresidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano, che auspica invece la permanenza sotto il controllo dell'Autorità di Ancona, chiedendo che le voci di queste settimane possano finire, per il bene dei porti abruzzesi e di tutta l'economia che ruota attorno al mare:

Se si voleva far entrare i porti abruzzesi nella autorità portuale di Civitavecchia, bisognava farlo prima della riforma di legge che vede i porti della nostra regione dal 1 gennaio 2017 sotto Ancona, con innumerevoli vantaggi per i nostri scali

portuali sia a livello di gestione strutturale, sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. La politica dovrebbe

pensare al bene comune così come dimostra il progetto fatto per la Strada di grande comunicazione Grosseto-Fano. In questo caso la politica ha agito in maniera sinergica fra Lazio, Marche e Toscana, mettendo in primo piano il miglioramento della trasportistica.