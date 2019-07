I porti abruzzesi restano sotto l'autorità di Ancona: il Sib Confcommercio plaude per la decisione

Grande soddisfazione da parte dei balneatori del Sib Confcommercio Abruzzo, con il presidente Padovano, che plaude per la decisione di lasciare i porti abruzzesi sotto il comando dell'autorità portuale di Ancona. La discussione infatti si era animata nelle scorse settimane per la possibilità che Pescara e gli altri scali potessero passare sotto l'autorità di Civitavecchia, decisione criticata duramente proprio dallo stesso Sib.

Secondo Padovano, si tratta di una scelta giusta ed obbligata, considerando che il cambio avrebbe comportato problemi per la Zes e quindi lancia un appello al presidente Marsilio ed ai parlamentari e consiglieri abruzzesi per lavorare per il bene comune investendo su infrastrutture e collegamenti: