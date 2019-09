Pomodori, crolla la produzione di bottiglie abruzzesi

Anno terribile con un crollo della produzione di pomodori e di passate in bottiglia in Abruzzo. Coldiretti ha fatto un bilancio della produzione di conserve a base di pomodori con un calo che, nel Pescarese, sfiora il 40% rispetto allo scorso anno. Di conseguenza ci sarà un aumento dei prezzi pari al 20% circa.

Gianni Fragassi, vicepresidente di Coldiretti Pescara e titolare dell’omonima azienda agricola di produzione di conserve a Città Sant’Angelo sottolinea come la causa sia attribuibile al cliba bizzarro, con improvvise grandinate che hanno danneggiato seriamente i raccolti, colpendo tutta l'Italia ma in particolare l'Abruzzo ed il Pescarese.

"Si consiglia di fare quindi attenzione a ciò che si acquista controllando bene l’origine in etichetta della provenienza del pomodoro, anche in considerazione della grande concorrenza dei paesi esteri. Ricordiamo che dal 2018, grazie alla nuova normativa nazionale non è più possibile spacciare per Made in Italy i derivati del pomodoro importati dall’estero preservando maggiormente quindi la produzione nazionale e quindi regionale”