Bando Periferie Pescara, al via la riqualificazione di piazza Caduti del Mare [FOTO]

Tutto pronto a Pescara per l'avvio dei lavori di rifacimento di piazza Caduti del Mare nell'ambito del Bando delle Periferie.

L'intervento prevede una spesa di 915mila euro e una riqualificazione ampia di tutto il rione del borgo marino a sud della città.

Ieri, venerdì 14 marzo, il sindaco Marco Alessandrini e gli assessori alle Periferie, Giacomo Cuzzi e ai Lavori Pubblici, Tonino Natarelli, si sono recati con la struttura tecnica e la ditta aggiudicataria dell'appalto, per spiegare tempi e fasi dei lavori che cominceranno fra una decina di giorni.

«A breve», spiega Cuzzi, «partirà un intervento fra i più importanti del Bando ministeriale per la riqualificazione delle periferie, che ha il suo fulcro nella visione della nuova piazza Caduti del Mare da parte del Maestro Franco Summa, che l’ha immaginata con una splendida opera al centro, La Torre dei Venti. Un’opera che dominerà gli spazi aggregativi e interagirà con i fruitori degli stessi. L'importo di tutto l’intervento è pari a 915.000 euro, 6 mesi il tempo di lavorazione, il cantiere inizierà dalla realizzazione della piazza, per interessare poi la sede stradale che la attornia e le altre vie ricomprese nel progetto: via Magellano, via Pigafetta, via Thaon de Revel, via Caracciolo, che aspettavano anch’esse da tempo una riqualificazione e che finalmente torneranno a nuova vita».