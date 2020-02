Natura in tilt in Abruzzo, Coldiretti: "Piante da frutto già risvegliate"

Lo strano inverno con temperature più alte rispetto alla media stagionale sta mandando in tilt la natura in Abruzzo.

A segnalarlo è Coldiretti, l'associazione di categoria degli agricoltori, che evidenzia come sia diversi i danni subiti.

La Coldiretti, come riferisce l'AdnKronos, ha diffuso un'analisi sugli effetti dell'andamento climatico segnato da temperature elevate e dalla mancanza di precipitazioni significative che sta sconvolgendo i normali cicli stagionali nelle campagne.

Nella nostra regione, riferisce ancora la Coldiretti, "sono in fase di risveglio, con un anticipo di circa un mese, gli alberi di susine e pesche. Le piante sono state ingannate da una finta primavera dopo un mese di gennaio estremamente mite. Una anomalia dopo un 2019 che è stato in Italia il quarto anno più caldo dal 1800 con una temperatura superiore addirittura di 0,96 gradi rispetto alla media di riferimento dopo i record di 2014, 2015 e 2018", secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr.