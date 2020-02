La Tua annuncia piano di assunzioni, ecco le figure ricercate

Saranno diverse le figure professionali che verranno assunte dalla Tua, l'azienda regionale di trasporto pubblico, nei prossimi mesi in base al piano di investimenti da 73 milioni di euro nel triennio 2020-2022.

La ricerca riguarderà autisti, meccanici e ingegneri.

Ad annunciarlo è il presidente della Tua, Gianfranco Giuliante.

L’Azienda Unica di Trasporti della Regione Abruzzo ha presentato il quadro complessivo delle azioni strategiche, in parte già avviate, che si concluderanno entro il 2022.

I 73 milioni di euro di investimenti procedono di pari passo anche ad una rimodulazione del fabbisogno del personale. Tua annuncia un piano di assunzioni che prevede, entro i prossimi mesi, l’ingresso in azienda di meccanici, autisti e ingegneri. Nel dettaglio, dal prossimo mese di marzo, verranno avviate le procedure per l’assunzione di meccanici che si concluderà entro giugno. Sempre a giugno, invece, Tua avvierà quanto necessario per introdurre in organico gli autisti e la selezione vedrà la conclusione entro gennaio 2021. Infine a marzo partirà la selezione per ingegneri che andranno a potenziare i presidi tecnici dell’azienda unica e le procedure termineranno entro il mese di maggio.

Questo quanto dichiara Giuliante: