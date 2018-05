Pianella: al via i lavori per il palazzetto polifunzionale

E' stata posata ieri martedì 29 maggio la prima pietra del nuovo palazzetto dello sport polifunzionale di Pianella, nei pressi dello stadio comunale "Mario Di Benedetto". L'opera, costata € 482.000,00 a valere sul Masterplan della Regione Abruzzo ed ulteriori € 103.000,00 di fondi comunali, sarà pronta per la fine del 2018.

La struttura permetterà di praticare diversi sport, ovvero calcio a 5, basket e pallavolo, ma potrà essere utilizzata anche per altri scopi, come concerti, eventi di danza, convegni oltre a poter essere un punto di riferimento operativo in caso di calamità per la Protezione Civile.