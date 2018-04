Pescara, Zona Franca Urbana: incontro in Comune per informare i cittadini

Un incontro pubblico per illustrare a tutta la cittadinanza le opportunità offerte dal bando per la Zona Franca Urbana. Martedì 10 aprile appuntamento dalle ore 14 nella Sala Consiliare del Comune dove si potranno conoscere requisiti e modalità d'accesso ai fondi, pari a 18 milioni di euro, stanziati dal Governo per la città di Pescara. Presenti anche gli esperti del Ministero, Ifel e Invitalia, oltre all'amministrazione comunale.

Il sindaco Alessandrini:

Si tratta di migliorare il futuro di una zona che ci interessa molto e su cui ricadono anche gran parte delle iniziative ricomprese nel bando di recupero delle periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha destinato a Pescara ben 18 milioni di fondi. Per chiarire tutto sulle Zfu, dalla durata del provvedimento, ai soggetti e modalità di accesso, abbiamo radunato per martedì in Sala Consiliare gli esperti del ministero e affinché l’informazione potesse arrivare il più capillarmente possibile abbiamo già avuto una serie di contatti con i portatori d’interesse, perché le risorse ci sono, siamo pronti a partire e vogliamo che aderiscano più imprese possibile per favorire l’occupazione e per dare un po’ di respiro alle piccole e medie attività della nostra città, affinché resistano e crescano”.

L'assessore Di Carlo entra nel dettaglio del bando: