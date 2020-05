A Pescara la tari per i commercianti slitta ancora: prima rata da pagare entro il 31 agosto

Slitta ancora il pagamento della tari per i commercianti colpiti dalle chiusure per il Coronavirus. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale a seguito dell'incontro di oggi fra sindaco Masci, assessore Seccia, presidente del consiglio comunale Antonelli, dirigenti e funzionari della società Adriatica Risorse per pianificare un ulteriore slittamento delle scadenze delle rate.

Ora sarà il consiglio comunale a dover approvare la relativa delibera, riguardante coloro che per scelta o per obbligo hanno sospeso le attività commerciali per contenere il contagio. Resta invariata la data del 16 giugno per il pagamento in un unica soluzione, mentre la prima rata passa dal 31 maggio al 31 agosto, e le altre il 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre 2020.