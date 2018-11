Pescara, sconti ed offerte nei negozi per il "Black Weekend"

Weekend di sconti ed offerte anche a Pescara, grazie al "Black weekend" nel centro commerciale naturale. L'evento si collega al Black Friday, tradizionale venerdì di offerte nei paesi angolsassoni esportato ormai da diversi anni anche nel nostro Paese. Ad organizzare l'evento Confersecenti e Confcommercio assieme all'amministrazione comunale.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina dall'assessore Cuzzi, che ha sottolineato come il centro commerciale naturale sia ormai diventato una realtà grazie all'impegno del Comune e dei commercianti per attirare turismo durante tutto l'anno in città, collegando sconti e promozioni ad eventi.

"Oggi Pescara è una meta, per questa ragione invitiamo tutti a venire in città, perché qui possono incontrare l’offerta commerciale e ci sono tutti i presupposti per vivere tre giorni belli e divertenti, non solo di shopping anche se gli acquisti saranno l’attrazione di questo speciale fine settimana. E poi ci saranno anche gli sconti prima delle Feste nei migliori negozi del quadrilatero e del resto della città, perché all’iniziativa aderiscono tutti i commercianti cittadini, per quello che sta diventando un appuntamento consolidato dello shopping”

Soddisfatte anche le associazioni di categoria, che hanno evidenziato come lo spirito di collaborazione sia la carta vincente per rilanciare l'economia dei negozi cittadini: