Pescara: sabato 7 luglio una lunga notte dedicata allo shopping ed ai fumetti

Un sabato notte, il 7 luglio, dedicato ai saldi estivi nei negozi del centro commerciale naturale, ed ai fumetti e Comic con la seconda edizione del "Pescara Comic Convention" che proseguirà anche domenica 8 luglio. Fine settimana ricco di eventi ed iniziative in centro a Pescara patrocinate dall'amministrazione comunale.

Sarà una due giorni tutta da vivere fra cosplay contest, presentazioni e incontri con autori provenienti da tutta Italia, mostre, tornei, workshop, masterclass, una grande area mercato e tanto altro. A fare da cornice all’evento saranno corso Umberto I, piazza Sacro Cuore, il lungomare pescarese e tante altre location. L’anno scorso l’abbiamo svolta anche nei parchi ed è stata una manifestazione riuscitissima. Questa è una città che con la sua fuga in avanti cerca di sognare, noi vogliamo offrire un’opportunità anche quest’anno con la seconda edizione di Pescara Comic, che comunque interessa due parchi e il centro commerciale naturale, dove sabato sera si terrà gli Ufo Robot, un gruppo storico per le sigle dei cartoni animati

L'assessore Cuzzi invece ha illustrato i dettagli della notte dei saldi, organizzata assieme a Confesercenti e Confcommercio, che punta a far conoscere il Centro Commerciale Naturale. Sono 15 i microeventi distribuiti sul quadrilatero centreale. Parcheggio gratis nell'area di risulta a partire dalle 18. I negozi saranno aperti fino alle 24.

Fumetto! Un Ministro, giorni fa, ha dichiarato che bisogna rivedere i gusti dei ragazzi per evitare che “leggano fumetti sulle sdraio”. Effettivamente è meglio se li leggono su una sedia o sul lettino o, meglio ancora, a spasso per la nuova edizione del Pescara Comic Convention. La nostra città ama molto il fumetto e io ritengo che sia un linguaggio culturale in piena regola e dignità, altro che un passatempo di serie b! Abbiamo dedicato a Pazienza una via e una festa, il Paz Fest, poi abbiamo tenuto Zapp! un festival di fumetto indipendente con autori da ogni parte del mondo, abbiamo tanti bravissimi autori (e istituzioni) di fumetto locali, una bella sezione fumetto anche al FLA e l’anno scorso abbiamo fatto una scommessa: anche a Pescara un grande convention di fumetto e di tutti i mondi attraversati da quest’arte