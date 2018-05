In arrivo a Pescara un parco con piste per skateboard: costerà 150mila euro

Uno Skate Park (parco attrezzato con piste e rampe per skateboard e pattinaggio) a Pescara del costo di 150mila euro. Questo il progetto presentato dal presidente della Giunta Luciano D'Alfonso affiancato dal sindaco del capoluogo Marco Alessandrini.

"Abbiamo una richiesta decennale - ha detto D'Alfonso - che vogliamo accontentare riguardo i giovani che usano lo skate, Questa opera la considero un'infrastruttura e non è un caso che la presentiamo prima del 2 giugno perché i ragazzi usano spesso le piazze simbolo della storia del Paese per il loro hobby e così oggi presentiamo questa opera che crediamo di poter concludere, dopo la gara di appalto e l'affidamento dei lavori fra i novanta e i centoventi giorni. E' un'opera che produce simpatia. La stazione appaltante sarà il Comune di Pescara e mi auguro che anche le operazioni di appalto siano veloci, anche perché l'area è già stata individuata. L'infrastruttura troverà sito in uno spazio della camera di commercio nei pressi del porto turistico".