Pescara: negozi in crescita, boom per i ristoranti

Pescara risponde bene alla crisi ed i dati del settore commerciale di Confesercenti lo dimostrano. L'assessore Cuzzi e il Presidente della Commissione Commercio Giampietro snocciolano i dati dell'associazione di categoria estrapolati dalle camere di commercio di tutta Italia, che dimostrano come la piazza commerciale pescarese sia particolarmente vitale, facendo segnare una crescita dei negozi al dettaglio ed un boom di nuove attività nel settore della ristorazione.

“Il commercio tradizionale è al centro di una trasformazione globale dalla quale Pescara non è esente. Quando i negozi chiudono è una sofferenza per le famiglie che li gestiscono e per la città. Tuttavia Pescara sta reagendo con forza e lo dicono i numeri. Il censimento che abbiamo appena concluso ci dice che nell'area centrale sono attive 1000 attività economiche, che fanno di Pescara una delle piazze commerciali più dinamiche del Centro Italia.

A Pescara i negozi sono cresciuti negli ultimi dieci anni dello 0,34%, uno dei pochissimi casi in Italia, mentre il settore della ristorazione è cresciuto di oltre il 29 per cento. Alla crisi profonda dei negozi stiamo rispondendo innovando il modello del centro commerciale naturale investendo 50mila euro per il primo step di cui presto si vedranno i risultati ed altri 50mila per il secondo tempo, e stiamo cercando gli spazi finanziari per intervenire sulle imposte comunali a favore di chi riduce i canoni di affitto."