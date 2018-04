Nasce a Pescara "Know how", l’app per le consulenze professionali

Ci sono voluti due anni di sviluppo per portare sugli store l’app Know How, disponibile dal mese di marzo per il download sia per i dispositivi iOS che Android.

L’idea di un’app dedicata esclusivamente alle professioni intellettuali è di Vincenzo Ciulla, consulente aziendale, siciliano di origini e pescarese d’adozione, che insieme alla sua startup ha realizzato una piattaforma in cui si favorisce l’incontro tra utenti in cerca di risposte ai propri problemi con esperti in grado di dare supporto grazie alle proprie competenze.

Know How nasce dall’idea di mettere a disposizione delle piccole imprese e dei privati cittadini un valido strumento di confronto con esperti di settore, ed ai professionisti un nuovo modo di restare in contatto con i propri clienti. Un nuovo modo di condividere la propria conoscenza, al servizio della comunità, certo, ma anche per creare nuove opportunità di lavoro.