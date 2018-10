Pescara, partiti i lavori stradali in notturna in via Ferrari

Sono iniziati regolarmente la notte scorsa i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Ferrari, in centro a Pescara. Le operazioni sono partite con la scarnificazione di una parte della carreggiata. I lavori, per evitare disagi sulla circolazione stradale, saranno eseguiti dalle 21 circa fino alle 7 del mattino, si fermeranno nel week end per poi riprendere lunedì notte.

L'amministrazione comunale ha fatto sapere:

“Giovedì e venerdì si lavorerà nel tratto compreso tra via Pizzoferrato e via Aremogna mentre da lunedì e fino a mercoledì compreso si andrà avanti nel tratto di via Ferrari compreso tra via Aremogna e via Rigopiano. Le aree dei sottopassi ferroviari saranno oggetto di una integrale riqualificazione con un altro progetto. Nel caso di maltempo le giornate di lavoro potrebbero slittare ma terremo informata la cittadinanza."