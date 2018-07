Pescara, fondi per i disabili: ancora pochi giorni per partecipare al bando

Scadrà il 1 agosto prossimo il bando "Vita Indipendente" del Comune di Pescara destinato alle persone con disabilità. Lo ha ricordato l'assessore Allegrino, aggiungendo che il bando prevede fondi da destinare alle persone con gravi disabilità al fine di migliorare la loro qualità della vita, recependo il loro bisogno.

A beneficiare dei contributi previsti dalle misure in materia di Vita Indipendente potranno essere persone con grave disabilità (ai sensi della L. 104/92 art.3, comma 3) di età compresa tra 18 e 64 anni, residenti nel Comune di Pescara e con ISEE personale non superiore a 20.000.00 euro. Il finanziamento dell’intero progetto, presentato dalla Regione Abruzzo e gestito dal Comune di Pescara, è pari a 100.000.00 euro, di cui 80.000.00 in carico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 20.000.00 quale co-finanziamento a carico dell’Amministrazione pescarese. A valutare le richieste ammissibili sarà il Servizio Sociale Professionale dell’ECAD 15 insieme all’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) competente per territorio.

I beneficiari saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: limitazione dell’autonomia, condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia, incentivazione dei processi di de-istituzionalizzazione e contrasto alla segregazione e all’isolamento. Il programma, che prevede una durata massima di 12 mesi, offrirà ai beneficiari individuati servizi di: assistente personale, co-housing sociale e trasporto sociale.