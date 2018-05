A Pescara un incontro su "Focus Export: opportunità legate all'e-commerce”

Si parlerà di commercio elettronico oggi, 30 maggio, al “Focus Export: opportunità legate all'e-commerce”, organizzato da UniCredit e Camera di Commercio di Chieti Pescara presso la Sede dell’Ente di Pescara, alle 10 in Via Conte di Ruvo, 2.

L’iniziativa ha l’obiettivo di approfondire il tema dell’e-commerce, i cui numeri sono in forte sviluppo nel nostro Paese e incoraggiano ogni tipologia di business in un ottica di crescita, con 7,5 miliardi di euro di export italiano con vendite in e-commerce, un incremento annuo costante del volume d'affari che si attesta intorno al +25% e il 6% delle esportazioni totali italiane.

Durante l’incontro verrà illustrato alle aziende abruzzesi il progetto "Easy Export", sviluppato da UniCredit in collaborazione con Alibaba (la piattaforma di commercio tra aziende più grande al mondo, presente in 190 Paesi con 160 milioni di clienti - operatori professionali) e coadiuvato da leader di mercato nel web marketing (VarGroup) e nella logistica (Geodis).

Dopo i saluti introduttivi di Mauro Angelucci, Presidente Camera di Commercio di Chieti Pescara e del Centro Estero Abruzzo e Agnese Proietti, Area Manager Corporate UniCredit Abruzzo, l’incontro si focalizzerà su “Il mercato dell'e-commerce per le imprese abruzzesi” a cura di Franco Tempesta, docente e consulente di tecniche di commercio internazionale e marketing, “Una vetrina grande come il mondo: le modalità operative di "Easy Export" di Marco Wallner, Head of Corporate Commercial Synergies, Corporate Sales & Marketing Italy UniCredit.

Seguirà l’intervento su “Gestire in autonomia le garanzie internazionali: il portale Trade Finance Gate” di Daniela Cims, Unicredit GTB e la Case History di WINEOWINE, portale e-commerce di vini. A fine evento, gli imprenditori partecipanti potranno essere coinvolti in incontri di approfondimento con i relatori.