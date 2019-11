Qualità della vita, Pescara ultima in Abruzzo e 74esima in Italia

Pescara è l'ultima province in Abruzzo tra i quelle per la qualità della vita e si posiziona nei bassifondi della classifica in Italia.

A dirlo è la classifica annuale stilata dal quotidiano ItaliaOggi, l'università La Sapienza di Roma in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua ventunesima edizione.

La provincia di Pescara si posiziona al 74esimo posto su un totale di 107: al primo posto Trento mentre all'ultimo troviamo Agrigento.

La nostra provincia risulta all'ultimo posto a livello regionale visto che prima si posizionano L'Aquila (48esima), Teramo (54esima) e Chieti (63esima). L'analisi prende in esame diversi parametri come affari e lavoro, l’ambiente, istruzione e formazione, tempo libero e turismo.