Pescara, oltre 1 milione di turisti nel 2018: boom di presenze nel Chietino

Boom di presenze turistiche in Abruzzo nel 2018, con un dato particolarmente positivo ed importante nel Chietino. Confartigianato Chieti-L'Aquila ha snocciolato i dati relativi al turismo lo scorso anno, che mostrano come nel Pescarese siano arrivati oltre 1 milione di turisti, con un +8,5% rispetto all'anno precedente.

Andando nel dettaglio, troviamo Chieti con + 9,3% e 1.045.331 presenze, seguita da Pescara e L'Aquila (+7,0%, 919.851). Dato negativo invece nel teramano, con un calo del 2,6% ed una presenza pari a 3.330.496 di persone. A livello regionale, sono circa 6,33 milioni i turisti arrivati nel 2018, con il 13,7% di stranieri ed un dato in crescita del 2,3% al di sopra della media nazionale pari al 2%.

Confartigianato sottolinea come il turismo sia fondamentale non solo per gli incassi diretti delle imprese che operano nel settore, ma anche per tutto l'indotto che va dall'artigianato al dettagli, ai trasporti e ristoranti, bar, caffè e pizzerie.