Quota 100, sono 600 le domande già presentate a Pescara

Salgono a 600 le domande di pensione con la cosiddetta "Quota 100" presentate all'ufficio di Pescara dell'Inps. A farlo sapere è l'istituto nazionale di previdenza sociale, che comunica come per l'intero territorio nazionale siano arrivate a 89.521 le domande in totale.

Il dato è aggiornato alle ore 12 di venerdì 22 febbraio e a livello nazionale il totale ammonta a 63.414. La Direzione regionale di Inps Abruzzo fa anche sapere che la suddivisione a livello provinciale risulta essere, alle ore 17 del 12 marzo 2019, la seguente:

Chieti 891

L'Aquila 731

Pescara 600

Teramo 556

Totale: 2.778