Pensioni in pagamento a Pescara da mercoledì 2 maggio

Poste Italiane comunica che a maggio le pensioni saranno in pagamento a partire da mercoledì 2.

I titolari di conto corrente BancoPosta e libretto di risparmio hanno comunque la possibilità di prelevare il contante in disponibilità sul proprio rapporto anche in occasione della festività del primo maggio, utilizzando le carte elettroniche presso tutti gli sportelli ATM Postamat fino a 600 euro al giorno.

Poste Italiane consiglia di recarsi negli uffici postali in tarda mattinata oppure nel pomeriggio. A Pescara, uffici postali aperti con orario continuato 8.20-19.05 su corso Vittorio Emanuele (Pescara Centro), via Monti (Pescara 1), via Carducci (Pescara 2), viale D’Annunzio (Pescara 3), via Cavour (Pescara 4), via Passolanciano (Pescara 5), via Tiburtina (Pescara 7), via Verrotti (Pescara 8), viale De Amicis (Pescara 9) e via di Sotto (Pescara 12).