Centinaia di pensionamenti nella scuola abruzzese, 179 a Pescara

Sono oltre 700 i pensionamenti previsti per il 2020 nella scuola abruzzese tra docenti e personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario).

Come fa sapere il sindacato Cisl, oltre il 50 per cento delle domande sono state inoltrate grazie alla possibilità di “Quota 100”, quindi per il secondo anno di applicazione della possibilità nella scuola abruzzese si registra l’effetto di un raddoppio delle domande.

La Cisl sottolinea come il mancato espletamento dei concorsi e l’esaurimento delle graduatorie per le assunzioni produrranno l’effetto, a settembre, di un notevole incremento delle supplenze.

Per quanto riguarda la provincia di Pescara le domande di pensione da parte dei docenti e Ata sono in totale 179 di cui 143 per i docenti e 43 per gli Ata suddivisi tra cessazioni (72) e Quota 100 (107).

Questo quanto scrive la Cisl:

"Ancora una volta, indipendentemente dalla situazione emergenziale che vive il nostro paese, si dimostra l'incapacità di gestire un settore delicato come l'istruzione. Le attuali generazioni di studenti, nei diversi ordini e gradi di scuola, dovranno subire anche l'ulteriore danno della precarietà dei propri docenti e della discontinuità dell'azione educativa e didattica. Ancora una volta si manifesta la necessità di un sistema di reclutamento stabile ed affidabile, sistema che l'attuale sistema politico ha ampiamente dimostrato di non riuscire a garantire".

