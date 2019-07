Penne, dal Ministero nuovi fondi per la messa in sicurezza delle scuole

Circa 320 mila euro destinati a lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici. Il Comune di Penne annuncia lo stanziamento, da parte del Ministero, dei findo che saranno utilizzati per diversi interventi e che rientrano nel "decreto Genova" con 120 milioni per comuni e province nelle regioni colpite dai terremotri del 2016 e 2017.

In Abruzzo a sono stati ammessi al fondo Penne, Silvi, Pianella oltre all'ente provinciale. L'assessore Tulli ha spiegato che i fondi saranno utilizzati per redigere i progetti definitivi. La Regione invece ha completato l'istruttoria per lo stanziamento di 2 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza del corpo B dell'Istituto "Laura Ciulli Paratore" di Via Verrotti: