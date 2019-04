Treni, Federconsumatori: "I pendolari abruzzesi penalizzati rispetto agli altri"

I pendolari abruzzesi che utilizzano i treni regionali sono penalizzati rispetto a quelli delle vicine regioni Marche e Puglia.

È quanto denuncia l'associazione Federconsumatori Abruzzo che segnala come non tutti pendolari siano uguali.

Quello che segnala l'osservatorio sulla mobilità dell'associazione dei consumatori riguarda il fatto che i pendolari abruzzesi non possano viaggiare su Frecce e Intercity acquistando la Carta tutto-treno che costa 40 euro.

«Non tutti i pendolari sono uguali», spiega una nota di Federconsumatori Abruzzo, «ci sono quelli che utilizzano i treni nella regione Marche e viaggiano con treni regionali. Acquistando anche la carta tutto-treno possono utilizzare anche le altre categorie di treni circolanti in regione; come le Frecce oppure gli intercity. Stessa cosa per quelli della Puglia. E poi ci sono gli abbonati abruzzesi. A loro non è concessa la stessa possibilità. Se un abruzzese abbonato, ai treni regionali, ha bisogno di viaggiare su una Freccia o su un intercity, deve pagare il biglietto intero ogni volta che utilizza una Freccia oppure un Intercity. Gli abbonati abruzzesi non hanno la possibilità di acquistare la Carta Tutto-treno solo perché la regione Abruzzo non stabilisce i necessari accordi con Trenitalia. Così la regione è inadempiente, e i cittadini abruzzesi devono pagarne il conto».