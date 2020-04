Per Pasqua e pasquetta da Coldiretti il "kit" con ricette, prodotti ed ingredienti tipici abruzzesi

Un "kit" di prodotti ed ingredienti tipici del territorio, assieme a ricette, per gli abruzzesi che prepareranno il pranzo di Pasqua e pasquetta in casa a causa dell'emergenza Coronavirus. Coldiretti Abruzzo lancia l'iniziativa nei mercati di "Campagna amica" con "La Pasqua con i contadini". Saranno infatti disponibili per l'acquisto delle scatole di diversa dimensione per 2,4,6 o 8 persone con possibilità di avere anche la consegna a domicilio.

Nel pacco, oltre agli ingredienti, ci saranno le ricette della tradizione contadina elaborate dagli agrichef di campagna amica. Giuseppe Scorrano, presidente di agrimercato D'Abruzzo ha aggiunto:

“Ricette semplici o più elaborate in base al piatto si va dagli arrosticini che verranno cotti tal quali fino ad arrivare al più complesso timballo o alla pizza dolce. E per chi ha difficoltà, i produttori del mercato forniranno telefonicamente supporto e aiuto per la preparazione. Sarà un modo per stare insieme anche a distanza ma soprattutto per incentivare il consumo di prodotti regionali in un momento in cui, a causa dell’emergenza, il settore deve affrontare nuove ed improvvise difficoltà soprattutto logistiche. Questa iniziativa è un modo per rilanciare l’appello a mangiare italiano ma soprattutto inviare il forte messaggio degli agricoltori che si stanno reinventando per fronteggiare una situazione inattesa”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il decreto Coronavirus che impone a tutti di rimanere a casa, ha portato aun un aumento negli acquisti di farina (100%), lievito di birra (73%), zuccchero (43%) e uova fresche (40%). A Pescara il mercato di Campagna Amica è in via Paolucci aperto giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 18.00.