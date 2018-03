Pasqua 2018: in Abruzzo boom di prenotazioni in agriturismo

Tantissimi abruzzesi pranzeranno a Pasqua in agriturismo. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Coldiretti per le prenotazioni per il tradizionale pranzo della domenica pasquale. Anche nella nostra Regione, come nel resto del Paese, le prenotazioni sono in crescita del 10% in media.

Gettonatissima la Pasqua con pranzo e passeggiata annessa, ma il boom di prenotazioni si è registrato anche per Pasquetta. Per chi non ha prenotato sarà sicuramente difficile trovare un posto a tavola la capacità di mantenere inalterate le tradizioni alimentari nel tempo con menù di Pasqua locali a base prodotti di stagione a chilometri zero e biologici è la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi dove è in continua crescita anche l’offerta di servizi aggiuntivi come passeggiate all’aria aperta a piedi e in bicicletta, trekking, lezioni di equitazione e tiro con l’arco, ma anche corsi in cucina o di orticoltura

A livello nazionale, moltissimi italiani hanno scelto un week end lungo da trascorrere in Italia ed in particolare negli agriturismi fra il verde, la natura, e la campagna.