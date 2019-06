Parcheggi gratuiti alla Stella Maris di Montesilvano

Una buona notizia per i bagnanti. Il Comune di Montesilvano ha chiesto ed ottenuto dalla Provincia di Pescara il permesso di poter utilizzare in comodato d'uso lo spazio circostante il complesso Stella Maris che verrà adibito a parcheggio gratuito per le autovetture.

Una soluzione temporanea adottata fino al mese di settembre e che risolve il problema dei posti auto sul lungomare. L'area è stata ripulita da erbacce e rifiuti ed è pronta ad ospitare centinaia di auto.