Palestre e piscine, il Codacons: "Gli utenti possono chiedere anche il rimborso economico"

Con la riapertura di palestre, piscine e centri sportivi anche in Abruzzo, il Codacons decide di chiarire il punto dei rimborsi per chi aveva abbonamenti ed ha diritto al rimborso per i giorni di chiusura. Il decreto Rilancio, ricorda l'associazione dei consumatori, ha stabilito che gli utenti hanno diritto di poter scegliere anche il rimborso parziale dell'abbonamento qualora non dovessero essere interessati alle proposte fatte dai gestori degli impianti e dei centri sportivi.

I giorni di chiusura forzata sono stati 76, e dunque i gestori potranno proporre voucher da poter utilizzare entro un anno di pari valore, oppure estensione del periodo di validità degki abbonamenti, o corsi e lezioni via web, tutte opzioni accessorie e che non sostituiscono, in caso di volontà da parte dell'utente, la scelta del rimborso:

Proprio per aiutare i cittadini dell'Abruzzo a far valere i propri diritti e ottenere il rimborso previsto dalla legge, il Codacons ha attivato uno specifico servizio di assistenza telefonica, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17 al numero 89349966, dove un team di legali fornirà spiegazioni in merito alla richiesta di indennizzi.