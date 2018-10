Via Tronto, ripartono i lavori dei palazzi abbandonati: ecco quando [FOTO]

Una buona notizia per i residenti della zona di via Tronto, via Trigno e via Ilaria Alpi costretti a convivere con il degrado degli edifici abbandonati ma anche per chi attende una casa popolare: l'11 ottobre ripartono i lavori per 64 alloggi