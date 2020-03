Palaeventi all'ex Cofa, arriva il sì di Confcommercio: "Buona idea per le grande manifestazioni"

Sì al Palaeventi all'ex Cofa. La Confcommercio Pescara, con il presidente Danelli, interviene nel dibattito riguardante la realizzazione della struttura come paventato dall'assessore Cremonese, un progetto che permetterebbe di portare e riportare grandi eventi e manifestazioni con un palaeventi con capienza di almeno 8 mila persone.

Secondo Danelli, potrebbe essere un attrattore interessante non solo per Pescara ma per tutta la costa abruzzese, mentre il presidente Sib Abruzzo Padovano rilancia:

Ho visto il palaeventi di Ravenna che è una infrastruttura polivalente, adibita ad attività ludiche, di spettacolo e sportive e che rappresenta davvero un gioiello. E allora dico che un palaeventi nell'area ex Cofa valorizzerebbe tutta l'area del porto di Pescara anche perché nei prossimi mesi ci sarà la delocalizzazione della stazione marittima, ci sarà un ingresso funzionale in però per le navi passeggeri, lavori al porto canale e altro, per cui credo che con il museo del mare, il centro delle tartarughe che verrà spostato nei pressi del mercato ittico, lo spostamento del cantiere navale, con un Pala eventi nell'ex Cofa avremo un'area attrezzata e vitale che potrà davvero essere un valore in più per far fare un nuovo salto in avanti alla nostra città