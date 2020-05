Pensioni in pagamento dal 26 maggio in ordine alfabetico, ecco i giorni stabiliti

Le pensioni del mese di giugno saranno pagate negli uffici postali a partire da martedì 26 maggio. A farlo sapere è Poste Italiane, che comunica come i pagamenti saranno scaglionati seguendo l'ordine alfabetico.

Chi è titolare di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potrà prelevare il contante dai 52 Atm Postamat disponibili a Pescara e provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Ecco la calendarizzazione per cognome:

Per gli uffici postali aperti 6 giorni

dalla A alla B martedì 26 maggio

dalla C alla D mercoledì 27 maggio

dalla E alla K giovedì 28 maggio

dalla L alla O venerdì 29 maggio

dalla P alla R sabato mattina 30 maggio

Per gli uffici postali aperti 3 giorni

dalla A alla D il primo giorno

dalla E alla O il secondo giorno

dalla P alla Z il terzo giorno

Per gli uffici postali aperti 2 giorni

dalla S alla Z lunedì 1° giugno

dalla A alla K il primo giorno

dalla L alla Z il secondo giorno

Gli uffici postali aperti un solo giorno erogheranno tutte le pensioni in quella giornata. A Pescara e provincia, secondo varie modalità orarie, saranno tutti aperti gli 80 uffici postali del territorio:

A Pescara, con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35), sono disponibili gli uffici di:

Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele)

(corso Vittorio Emanuele) Pescara 1 (via Monti)

(via Monti) Pescara 2 (via Carducci)

(via Carducci) Pescara 3 (viale D’Annunzio)

(viale D’Annunzio) Pescara 4 (via Cavour)

(via Cavour) Pescara 5 (via Passolanciano)

(via Passolanciano) Pescara 8 (via Verrotti)

Con apertura fino alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) sono invece operative le sedi di:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pescara 6 (via Nazionale Adriatica Nord)

(via Nazionale Adriatica Nord) Pescara 7 (via Tiburtina)

(via Tiburtina) Pescara 9 (viale De Amicis)

(viale De Amicis) Pescara 10 (via Tirino)

(via Tirino) Pescara 11 (via Monte Faito)

(via Monte Faito) Pescara 12 (via di Sotto)

In provincia, apertura “doppio turno” per gli uffici postali di Città Sant'Angelo 1 (via Cilli), Montesilvano Spiaggia (corso Umberto 34), Montesilvano Spiaggia 2 (corso Umberto 410), Penne e Villa Raspa di Spoltore.