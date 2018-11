A Pescara consegnati quasi 400mila pacchi in 9 mesi

Sono in totale 376mila i pacchi consegnati da Poste Italiane a Pescara e provincia nei primi 9 mesi del 2018, ovvero da gennaio a settembre.

Un incremento netto rispetto all'anno passato, visto che sono più del doppio di tutto il 2017 le consegne effettuate (erano state 150mila).

Un vero e proprio la settimana scorsa per il black friday con più di un milione di pacchi consegnati in un solo giorno.

In provincia di Pescara vengono recapitati quasi 42mila pacchi ogni mese e quasi 1.400 al giorno.

«Un incremento sensibile», fa sapere Poste Italiane, «a dimostrazione dell’abitudine sempre più diffusa allo shopping online in ogni parte d’Italia, anche grazie alla capillarità e alla flessibilità del servizio di Poste Italiane che prevede consegne anche il pomeriggio e nel week end. In alternativa alla consegna a domicilio, i clienti che acquistano un oggetto online possono decidere di far recapitare il pacco direttamente in uno dei 61 uffici postali della provincia abilitati al servizio».

Poste italiane sta poi ulteriormente potenziando la sua rete d’accesso ai servizi e-commerce, prevedendo entro il 2019 il raggiungimento di 5000 “Punto Poste”, punti di ritiro convenzionati oltre ai già presenti “locker” automatici collocati in punti strategici della città.