Sciopero a Pescara: oggi autobus TUA a rischio stop, gli orari

Disagi in vista oggi, mercoledì 2 maggio, per gli utenti: scioperano, infatti, i dipendenti dell'azienda di trasporto unico regionale TUA. La mobilitazione, che durerà 24 ore, potrà comportare la mancata effettuazione dei servizi in alcune fasce orarie.

Dunque potrebbero essere soppresse alcune corse sia urbane che extraurbane dalle 00.00 alle 5.30, dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 24. Inoltre, la ripresa del servizio subito dopo il termine dello sciopero potrebbe avvenire con qualche ritardo.