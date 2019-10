Oma, a rischio centinaia di posti di lavoro fra Tocco, Castiglione a Casauria e Bussi

Incontro questa mattina in Regione per trovare soluzioni e percorsi per evitare la chiusura degli stabilimenti dell'Oma Group, azienda metalmeccanica che ha due stabilimenti a Tocco e Castiglione da Casauria e un centro di manutenzione a Bussi Officine. A rischio infatti ci sono oltre 150 posti di lavoro nel Pescarese, come evidenziano i sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl.

Si tratta di una vicenda particolarmente delicata, con il tribunale di Pescara che il 22 ottobre prossimo dovrà esprimersi sul concordato e sull'eventuale scongiuramento del fallimento. I sindacati hanno sottolineato come un'eventuale chiusura porterebbe ad una crisi occupazionale grave per tutta la zona della Val Pescara, e lo stesso assessore regionale Febbo presente alla riunione ha evidenziato come sia fondamentale intraprendere un percorso di massima condivisione, alla luce anche dei due interessamenti espressi per subentrare alle attività produttive della Omax, da parte della Omax e della Humangest che, come spiegato dallo stesso Febbo, offrono buone possibilità di salvare l'azienda ed il personale.

Sempre Febbo: