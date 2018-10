Olio Dop, anticipata l'apertura della raccolta delle olive nell'entroterra

Partenza anticipata quest'anno per la raccolta delle olve nell'area dell'olio Dop Aprutino Pescarese. Il Consorzio di Tutela infatti ha deciso di aprire la raccolta il 1 ottobre, come annunciato dal presidente Silvano Ferri. La decisione arriva per garantire qualità del prodotto ed evitare possibili attacchi patogeni alle olive, oltre a garantire le giuste tempistiche per i produttori che vendono alla Gdo:

“In questi giorni già alcuni frantoi aziendali hanno riaperto e, con sorpresa, abbiamo constatato che ci sono già i profumi che caratterizzano il nostro olio. Siamo fiduciosi e convinti che quest'anno la dritta ci darà grandi soddisfazioni."

Il presidente della Daq olio d'Oliva Abruzzo Marinelli ha aggiunto che quest'anno nell'area vestina si attende una buona annata, anche se le previsioni variano a seconda della zona, a causa delle gelate tardive che in alcune aree hanno creato problemi.