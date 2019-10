Olio d'oliva: annata record per qualità e quantità in Abruzzo e nel Pescarese

Sarà un'ottima annata sia sul fronte della qualità che della quantità di olio prodotto in Abruzzo. Il presidente regionale della Cia - Agricoltori Italiani Mauro Di Zio ha illustrato le prime stime relative alla raccolta delle olive nella nostra regione per il 2019. Rispetto allo scorso anno, una delle peggiori annate di sempre dopo quella del 2016, ci sarà un aumento del 52% del raccolto con un miglioramento anche della qualità prevista per la produzione.

Un dato, spiega Di Zio, favorito dall'andamento climatico che porterà ad una produzione finale di oltre 10 mila tonnellate, grazie al clima caldo in estate ma con bassi tassi d'umidità, che non ha favorito l'attacco della mosca olearia che invece l'anno precedente aveva causato problemi gravi. Nelle zone interne ha inciso per una percentuale dal 3 al 5%, mentre il parassita è totalmente assente nelle zone pre montane. Solo in alcune aree sulla fascia litoranea ci sono state soglie d'intervento, soprattutto nel pescarese dove nella fascia litoranea potrebbe esserci un calo produttivo fino al 20% rispetto alla produzione dello scorso anno.

Nella fascia pre-montana e in montagna questa improvvisa escalation delle temperature è stata, invece, meglio sopportata dalle piante e mentre lo scorso anno non si era praticamente avuta produzione oggi ci si attendono dei buoni risultati.