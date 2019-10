Tirocinio come addetto alle vendite in un negozio di Pescara, candidature tramite Confesercenti

Un punto vendita del comparto elettrodomestici e articoli di nuova tecnologia ricerca figura per tirocinio come addetto alla vendita con esperienza nel campo del digitale, conoscenza in campo commerciale e spiccate doti di vendita e rapporto col pubblico, con buone possibilità di futura stabile assunzione.

A farlo sapere è Confesercenti Provinciale Pescara e per le candidature si può inviare il curriculum vitae a questa e-mail: comunicazione@confesercentipe.it