Aerei, Emirates cerca personale di bordo: selezione a Pescara

La compagnia aerea Emirates ricerca personale di bordo e tra quelle previste per la selezione c'è anche una tappa a Pescara.

Il Cabin Crew Recruitment Day di Emirates, volto a indivduare hostess e steward, si svolgerà martedì 17 settembre a partire dalle ore 9.

L'appuntamento con la giornata di selezione sarà al Best Western Hotel Plaza in piazza Sacro Cuore 55.

La selezione è aperta ad ambo i sessi. L’età minima per poter partecipare al Recruitment Day è di 21 anni. I candidati dovranno presentarsi con il proprio curriculum vitae aggiornato in lingua inglese e una foto recente. È richiesta la disponibilità per l’intera giornata. Ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione (incluse le caratteristiche fisiche), il dress code richiesto per il colloquio e video tutorial sono disponibile a QUESTO LINK.

La compagnia sta cercando assistenti di volo di ambo i sessi, appassionati, spigliati e service oriented, al fine di garantire ai clienti la pluripremiata esperienza di bordo di Emirates. Anche se non obbligatorio si consiglia, prima di partecipare all'open day, la registrazione al portale del gruppo Emirates. Coloro che saranno selezionati verranno informati sui tempi per i colloqui futuri.

Questo quanto fa sapere la compagnia aerea: