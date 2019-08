Offerta di lavoro di Prontobus, figura richiesta e scadenza

Offerta di lavoro di Prontobus, la compagnia di autobus pescarese che ricerca alcune figure professionali.

A essere ricercati, in particolare, sono gli autisti per ampliamento delle sue tratte commerciali e per il settore turismo.

Il/la candidato/a dovrà avere maturato almeno due anni di esperienza di guida di autobus.

Come si legge nell'annuncio di lavoro è titolo preferenziale la conoscenza di almeno una lingua tra quelle più in uso ovvero inglese , francese e spagnolo. Sono richiesti inoltre residenza e domicilio a Pescara o immediate vicinanze.

Il curriculum dovrà essere inviato solo ed esclusivamente via mail a: commerciale@prontobusitalia.it entro e non oltre il 25 agosto 2019.