Pescara: arriva il bando del Comune per l'assunzione di nuovi vigili urbani

A partire dalla mezzanotte di oggi sarà pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di nuovi agenti della Polizia Municipale di Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore Teodoro, aggiungendo che la giunta ha dettò sì alla nuova graduatoria che sarà particolarmente estesa con una capienza di almeno 200 unità.

L'assessore ha proseguito:

"Una procedura che in questo modo ci consentirà di arruolare agenti di Polizia Municipale direttamente, senza fare ricorso alle graduatorie dei Comuni vicini, com’era invece accaduto fino a oggi e di farlo già in tempo con la stagione estiva che, con un potenziamento di 30 unità, potrebbe essere affrontata al meglio per il fabbisogno di maggiore controllo sia sui luoghi della movida che sulla riviera, sulle spiagge e tutte le altre porzioni di città che si animano con la bella stagione"