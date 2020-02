Offerta di lavoro di un ristorante di Spoltore, ricerca aperta per personale di sala

Offerta di lavoro del ristorante Tamo di Spoltore che è attualmente alla ricerca di personale di sala con orario a tempo pieno per pranzo e cena.

Il ristorante Tamo è in via del Mulino 6 a Spoltore.

Questi i requisiti richiesti per poter presentare domanda:

passione per il mondo della ristorazione e per questo lavoro;

età massima 40 anni;

bella presenza;

flessibilità negli orari;

conoscenza base dei principali vitigni italiani;

spiccate doti di comunicazione ed interazione con i clienti;

automunito.

Chi fosse interessato può e pensa di possedere questi requisiti può inviare il curriculum vitae a jobs@tamoristorante.it o telefonare allo 0854962430.