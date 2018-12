Più di 2500 posti di lavoro, al via le selezioni di Bluserena

Sono più di 2500 i posti di lavoro che offre Bluserena nei suoi hotel e resort 4 e 5 stelle in Abruzzo, Sardegna, Puglia, Sicilia e Calabria per la stagione estiva 2019.

Si cercano dunque candidati per le oltre 2500 posizioni aperte.

Duecento di questi saranno inseriti nelle due Academy tematiche gratuite, dedicate la prima a capi partita e demi chef di cucina, la seconda ad addetti del management alberghiero.

Questi alcuni numeri della campagna di reclutamento che Bluserena ha avviato in vista della stagione estiva 2019 che quest'anno oltre al recruiting classico, si

arricchisce di due Academy formative che il Gruppo abruzzese ha voluto promuovere per formare il proprio personale agli standard e al metodo Bluserena.

«Le nostre Academy sono una concreta occasione di inserimento nei nostri staff ed entrare nella squadra Bluserena garantisce grandi possibilità di carriera», spiega l'amministratore unico Bluserena, Silvio Maresca, «abbiamo tanti nostri direttori e responsabili che hanno iniziato il loro percorso in azienda con un tirocinio formativo, così come diversi sono gli esempi di cuochi capi partita e demi chef responsabili, entrati come stagisti e cresciuti nel corso delle stagioni».

Per vedere il dettaglio delle posizioni ricercate e per candidarsi basta cliccare QUI.