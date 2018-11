Nuovo McDonald's sulla riviera di Pescara, 50 posti di lavoro a disposizione

Un nuovo punto vendita della nota catena americana di fast food, McDonald's, aprirà a Pescara entro Natale.

Sono infatti in corso i lavori sul lungomare nord del capoluogo adriatico in quello che un tempo era lo stabilimento balneare Guerino, prima ancora Gabbiano, a due passi dalla Nave di Cascella in viale della Riviera 4.

A confermare l'imminente apertura anche i tanti cartelli pubblicitari affissi in giro per la città.

Il nuovo ristorante sarà il secondo di Pescara dopo quello aperto in viale Marconi nella zona dell'università e il quarto nell'area metropolitana, vista la presenza della catena di fast food anche sulla Nazionale Adriatica a Montesilvano e all'interno del Centro d'Abruzzo a Sambuceto.

Pe gestire il nuovo ristorante pescarese ci sarà bisogno di diversi dipendenti, si parla di un totale di 50 tra attività in cucina e in sala, e chi fosse interessato può inviare il curriculum vitae a questo indirizzo e-mail: lavoradanoi2018@gmail.com