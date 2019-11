'Nuova Garanzia Giovani', due misure per l'inserimento nel mondo del lavoro

'Nuova Garanzia Giovani', dalla Regione Abruzzo 2 misure di politica attiva per l'inserimento nel mondo del lavoro. Sono queste:

L'assessore regionale alle politiche del lavoro, Piero Fioretti, parlando di "aiuto concreto ai giovani in cerca di occupazione e a quelli che decidono di fare un'esperienza lavorativa all'estero", ha dichiarato:

"La Misura 3 permette ai soggetti attuatori di svolgere attività di promozione dei profili dei giovani presso le aziende cercando per loro la migliore opportunità, in Abruzzo, in Italia e all’estero. Vogliamo creare dunque una doppia opportunità: una per i giovani Neet che hanno aderito a Garanzia Giovani che possono essere accompagnati nella ricerca del lavoro con un servizio mirato, l'altra per le aziende che in questo modo possono contare su aspiranti lavoratori selezionati con professionalità sulla base del fabbisogno. Interessante anche il profilo legato alla Misura 8 perché in questo caso l'Avviso sostiene i giovani Neet nella mobilità professionale in Italia e all'estero nei Paesi Ue, In Norvegia e in Islanda con il riconoscimento di una indennità una tantum per le spese da sostenere per il trasferimento".