"Mi impegno per Pescara", il Comune cerca varie figure: bandi online

Il Comune di Pescara fa sapere che sono online gli avvisi pubblici che rientrano nell'ambito del progetto "Mi impegno per Pescara".

Progetto tramite il quale l'Ente pubblico ricerca varie figure da utilizzare nel servizio di sorveglianza all'esterno delle scuole ma anche per altre mansioni come sorveglianza impianti e beni e gestione e attività delle strutture culturali.

Due i bandi pubblicati: