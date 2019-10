Life Learning investe su Pescara tra assunzioni, incentivi e formazione

Da Milano a Pescara. Un biglietto di sola andata per Life Learning, azienda edu-tech fondata nel 2014 da Rodrigo Di Lauro e capace di imporsi sul mercato dell’apprendimento on line, crescendo in modo esponenziale e costruendo allo stesso tempo una solida expertise e autorevolezza nel campo dell’educazione. L’azienda, infatti, forte di un catalogo di 2.500 corsi e 50 Master certificati è uno dei principali player italiani del settore e la crescita, anche in termini di dipendenti, lo dimostra.

La scelta di Pescara per l’headquarter

Il primo elemento di rottura con molte altre realtà digital è sicuramente la città che ospita l’headquarter. Con una scelta anticonvenzionale Rodrigo Di Lauro, fondatore e Ceo di Life Learning (tra i migliori under 30 per Forbes Italia nel 2019) decide di spostare nel 2016 la sede commerciale, quella con più dipendenti, a Pescara.

“Si è rivelata essere una scelta fondamentale per la crescita e il potenziamento di Life Learning – spiega Di Lauro – Pescara ci consente di avere costi gestionali dell’azienda molto più bassi rispetto quelli di una grande città come Milano, e ciò ci ha consentito di poter fare delle scelte mirate anche e soprattutto riguardanti i profili assunti”.

Life Learning, infatti, investe moltissime risorse, sia economiche che di tempo, sulla formazione dei propri dipendenti, permettendo a diversi giovani di acquisire competenze e fare un’esperienza in una delle pochissimi aziende digital della zona di Pescara senza doversi perciò trasferire in altre zone d’Italia.