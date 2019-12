La Lega del Cane cerca un operatore per il rifugio comunale di Pescara: ecco come candidarsi

La Lega del cane di Pescara, che gestisce il rifugio comunale di via Raiale, cerca un operatore. L'annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell'associazione, che ha necessità di una persona dalle 8 alle 14. Non è richiesta una particolare esperienza con i cani, ma un minimo di dimestichezza con cani adulti e problem solving. Fra i requisiti autovettura e patente, affidabilità e puntualità, capacità di relazionarsi al pubblico.

Indispensabile non avere fobie per aghi e medicamenti, possedere freddezza in caso di emergenza e tanta tanta attenzione. L’assunzione avverà dopo un periodo di prova dei candidati.