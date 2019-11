Deliveroo cerca 500 nuovi rider, anche a Pescara: ecco come candidarsi

Deliveroo cerca 500 nuovi rider nei prossimi 3 mesi.

La ricerca di lavoro riguarda anche Pescara dove si registra un aumento del 121 per cento degli ordini di food delivery rispetto al lancio.

Al vertice delle preferenze troviamo hamburger, pizza e piadine.

Le opportunità di collaborazione con la piattaforma vanno da Nord a Sud. In particolare nelle città in cui la crescita degli ordini è stata più consistente e tra queste rientra anche il capoluogo adriatico. «Aumentano i consumatori e aumenta la frequenza con cui si usa l’app Deliveroo», spiega Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy, «questa crescita genera un impatto positivo sull’economia, sia per quanto riguarda le opportunità per i nuovi rider, sia per i ristoranti che possono contare su un canale di fatturato ulteriore, con tutte le ricadute positive in termini di indotto e nuovi posti di lavoro».

Chiunque possieda una bicicletta, una moto o un'auto, può presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso il sito www.deliveroo.it/apply.