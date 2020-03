Corsi gratuiti online per disoccupati, l'iniziativa in tempo di coronavirus

Cfa srl, Ente di formazione accreditato, comunica il nuovo calendario dei corsi gratuiti online per disoccupati residenti in Italia in programma ad aprile e a maggio. Per far fronte all'emergenza sanitaria e alle direttive dell'Ordinanza Ministeriale, Cfa ha trasferito tutti i suoi corsi in aula virtuale con formazione a distanza sincrona in diretta con il docente.

Questo include la possibilità di prendere parte a corsi gratuiti destinati ai disoccupati e inoccupati residenti in Italia, uno stimolo a investire il tempo che si trascorre a casa. Tutti i corsi hanno la durata di 100 ore, con frequenza dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Il certificato verrà rilasciato al termine del corso al raggiungimento del 70% delle presenze online. Ulteriori approfondimenti sui programmi e le iscrizioni sono disponibili QUI.

Inizieranno il 20 aprile i seguenti corsi:

Corso gratuito online di webmaster: il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti per lavorare nell’ambito della progettazione e gestione dei siti web

Corso gratuito online di contabilità e amministrazione del personale: il corso intende fornire ai partecipanti le competenze fondamentali per la corretta gestione contabile ed amministrativa di un’attività e cenni in merito agli aspetti giuridici del rapporto di lavoro e all’elaborazione pratica delle buste paga

Corso gratuito online di segreteria aziendale: il corso intende fornire ai partecipanti le competenze fondamentali per una funzionale e corretta gestione delle attività di segreteria e del cliente

Inizieranno il 4 maggio i seguenti corsi:

Corso gratuito online di grafica e digital marketing: il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti per lavorare nell’ambito della grafica digitale mediante l’utilizzo di appositi software, sviluppando moderne strategie di digital marketing

Corso gratuito online di marketing e comunicazione: il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti per condurre l’analisi di mercato, migliorare l’immagine aziendale e gestire le strategie di marketing

Corso gratuito online di inglese commerciale: il corso intende fornire ai partecipanti le competenze fondamentali per una corretta gestione dell’ufficio commerciale estero